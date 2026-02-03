сегодня в 12:42

В МОНИИАГ Подмосковья провели робот-ассистированную операцию при рецидивном пролапсе

Врачи Московского областного НИИ акушерства и гинекологии успешно выполнили робот-ассистированную операцию 35-летней жительнице Подмосковья с тяжелой формой пролапса тазовых органов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Московский областной НИИ акушерства и гинекологии обратилась 35-летняя жительница Подмосковья с жалобами на боли, ощущение инородного тела во влагалище и проблемы с мочеиспусканием после сложных родов. Диагностировали тяжелую форму пролапса тазовых органов, при которой ослабевают мышцы и связки, поддерживающие внутренние органы.

Ранее пациентке уже оказывали помощь по месту жительства, однако из-за индивидуальных особенностей организма возник рецидив, потребовавший повторного хирургического вмешательства.

В МОНИИАГ женщине провели робот-ассистированную сакровагинопексию с использованием синтетического импланта. По словам руководителя отделения оперативной гинекологии Александра Попова, операция обеспечивает высокую надежность, минимальную рецидивность и быстрое восстановление за счет точности роботизированных манипуляторов.

После вмешательства функции мочевого пузыря и кишечника полностью восстановились. Пациентку выписали домой на второй день для дальнейшего амбулаторного лечения.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.