В МОНИИАГ отметили День недоношенных детей

Накануне Всемирного дня недоношенного ребенка в Московском областном НИИ акушерства и гинекологии прошла необычная встреча с врачами института. На нее были приглашены не только будущие мамы со своими семьями, но и маленькие пациенты института, появившиеся на свет раньше срока. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

В этот день гостей института ждали не только интересные лекции врачей о профилактике преждевременных родов и уходе за новорожденным, но и полезная информация об истории праздника и статистике появления на свет недоношенных малышей.

«В этот день в МОНИИАГ состоялся настоящий праздник для всей семьи. Гостей встречали аниматоры, которые развлекали детей, пока их мамы слушали выступления врачей, а наши маленькие гости подготовили для всех участников мероприятия небольшой концерт, на котором звучали песни и стихи, а также врачам были вручены поделки, сделанные руками наших малышей. Завершением праздника стал праздничный торт, который порадовал всех участников праздника», — сказала руководитель отделения неонатологии МОНИИАГ Марика Шакая.

Следующее большое мероприятие МОНИИАГ для пациентов запланировано в предновогодние дни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в сфере здравоохранения важны качественные изменения, так как их ждут люди. Власти Подмосковья продолжают вести работу по модернизации медицинских учреждений.

«Вслед за благоустройством продолжаем приводить в порядок объекты здравоохранения. Качественные перемены во всем, что касается медицины, важны», – сказал губернатор.