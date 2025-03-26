В МОНИИАГ мамой стала женщина, перенесшая трансплантацию почки и поджелудочной

В Московский областной НИИ акушерства и гинекологии им. В. И. Краснопольского (МОНИИАГ) для ведения беременности была направлена 41-летняя женщина с сахарным диабетом 1 типа, который был выявлен у нее еще в возрасте 5 лет. В дальнейшем в связи с прогрессированием поражения почек, ей выполнили трансплантацию почки и поджелудочной железы. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Среди пациентов с тяжелыми формами диабета 1 типа есть немало молодых женщин, которые хотят реализовать свою репродуктивную функцию даже после таких сложных операций. Спустя 9 лет после перенесенной трансплантации, у нашей пациентки спонтанно наступила долгожданная беременность, которая потребовала постоянного наблюдения целого ряда специалистов как из МОНИИАГ — нефролога, эндокринолога и акушера-гинеколога, так и трансплантологов, которые также наблюдали будущую маму всю беременность», — сказала ведущий научный сотрудник института Татьяна Коваленко.

С целью недопущения развития осложнений пациентке постоянно проводился мониторинг уровня глюкозы, а также контроль функции почки. В течение беременности проводилась иммуносупрессивная терапия. Благодаря слаженной работе специалистов, беременность протекала без осложнений, а функция трансплантатов оценивалась как удовлетворительная.

Врачам удалось успешно пролонгировать беременность до доношенного срока. В результате на сроке 37 недель путем кесарева сечения в плановом порядке на свет появился здоровый мальчик массой 2960 г и ростом 49 см. Проведенные исследования не выявили признаков ухудшения функции трансплантатов у пациентки. На данный момент женщина и новорожденный выписаны домой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности привлечения кадров в образовании и здравоохранении.

«Еще раз подчеркиваю, тема кадров также в сфере образования выходит на очень заметные позиции. Лучшая моя рекомендация вам и главам уже сейчас задуматься, <…> какие мероприятия мы можем предложить для того, чтобы удержать лучших врачей. <…> Наша задача: чтобы были конкретные результаты на каждой территории», — подчеркнул Воробьев.