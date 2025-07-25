В МОНИИАГ 2 августа будущие мамы смогут больше узнать о здоровье новорожденного

Врачи Московского областного НИИ акушерства и гинекологии (МОНИИАГ) приглашают будущих родителей посетить встречу, которая состоится 2 августа в 12:00 в стенах старейшего областного медучреждения. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Традиционно в первую неделю августа более чем в 170 странах проводится Всемирная неделя грудного вскармливания. Это значит, что в день встречи с врачами института особый акцент будет сделан на здоровье новорожденных: врачи неонатологи поделятся с будущими мамами секретами правильного кормления малыша, расскажут, как научиться лучше понимать его «сигналы», научат, как избежать возможных сложностей при кормлении и ответят на все вопросы. Не будут забыты и будущие папы: для них будет организован небольшой практикум по общению с новорожденным, чтобы ко встрече с новым членом семьи они чувствовали себя увереннее и могли активно включаться в каждодневные заботы о нем», — рассказала руководитель отдела новорожденных МОНИИАГ Марика Шакая.

Посетить мероприятие может любая женщина, ожидающая появления на свет малыша, после несложной процедуры регистрации.

Прийти на встречу в МОНИИАГ можно в сопровождении любого родственника или подруги. Место проведения: МОНИИАГ имени академика В. И. Краснопольского (Москва, ул. Покровка, дом 22А).

Регистрация на мероприятие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.

Делитесь новостями и предлагайте темы в специальном чат-боте РИАМО.