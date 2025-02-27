В МОККВД рассказали о том, что важно знать родителям о контагиозном моллюске

Контагиозный моллюск — это доброкачественное вирусное заболевание кожи, которое проявляется в виде небольших, округлых, блестящих узелков, розового или телесного цвета на лице, шее, руках и туловище. Заболевание наиболее часто встречается у детей и подростков, однако взрослые также подвержены риску заражения. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Основные пути передачи инфекции включают прямой контакт с кожей больного человека, использование общих предметов гигиены (например, полотенца), а также при посещении плавательного бассейна или занятий контактными видами спорта.

«Лечение контагиозного моллюска определяется индивидуально, исходя из характера распространения инфекции. Кроме того, самостоятельное удаление узелков может привести к распространению инфекции и ухудшению состояния», — предупреждает заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера, врач-дерматовенеролог высшей квалификационной категории Наталья Белявцева.

При обнаружении подозрительных высыпаний на коже, необходимо обратиться к врачу-дерматовенерологу для диагностики и назначения правильного лечения. Оформить запись на прием к специалисту можно через портал «Здоровье» Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.