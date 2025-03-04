В МОККВД напомнили о важности регулярных профилактических осмотров

4 марта отмечается международный день осведомленности о вирусе папилломы человека. Традиционно Московский областной клинический кожно-венерологический диспансер напоминает о важности ранней диагностики и профилактики инфекций, передающихся половым путем. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Многие типы данного вируса не вызывают никаких симптомов и проходят сами по себе, однако некоторые могут вызывать различные заболевания кожи и слизистых оболочек, включая бородавки и кондиломы, а также развитие онкозаболеваний, особенно рака шейки матки.

«В международный день осведомленности о вирусе папилломы человека мы призываем всех быть информированными о риске заражения, регулярно проходить профилактические осмотры и принимать меры предосторожности. Ранняя диагностика и своевременное лечение значительно увеличивают шансы на благоприятный исход», — сказала заместитель главного врача Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера по медицинской части, врач-дерматовенеролог, кандидат медицинских наук Елена Авербух.

В филиалах Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера предоставляется возможность получить профилактические рекомендации от врачей-дерматовенерологов, провести скрининг на выявление инфекции и осуществить лечение генитальных бородавок. Оформить запись на прием к специалисту можно по телефону контакт-центра 122.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.