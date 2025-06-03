В МОДКТОБ прошел праздник в честь Дня защиты детей

День защиты детей продолжается. В Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больнице произошло замечательное событие. В знак благодарности родители пациента организовали настоящий праздник для всех детей, находящихся в стенах МОДКТОБ. Этот день мгновенно наполнился радостью, смехом и яркими эмоциями. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Каждый маленький пациент получил воздушные шарики, которые подняли настроение и добавили ярких красок в серые будни. Улыбки детей и благодарные взгляды родителей стали главными наградами. МОДКТОБ выражает огромную благодарность организаторам! Спасибо всем, кто принял участие в этом чудесном мероприятии! Ваши добрые сердца и желания сделать мир лучше делают наши дни ярче и теплее», — прокомментировал главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Минздрава Московской области, главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.

МОДКТОБ сотрудничает со многими волонтерскими центрами и всегда готова поддержать любые волонтерские начинания.

Например, студенты Московского областного медицинского колледжа уже более 10 лет поздравляют пациентов МОДКТОБ с Новым годом, а волонтеры-медики на постоянной основе проводят мастер-классы для создания поделок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.