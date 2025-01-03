В МОДКТОБ преобразили игровую комнату консультативно-диагностической поликлиники

Московская областная детская клиническая травматолого-ортопедическая больница не стоит на месте и преображается в лучшую сторону каждый день. Сотрудники медучреждения преобразили игровую комнату консультативно-диагностической поликлиники, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«На фотографиях заметно как преобразилась игровая комната консультативно-диагностической поликлиники МОДКТОБ. В нашей больнице работают невероятно талантливые люди. Благодаря креативным сотрудникам мы смогли воплотить такую красоту в жизнь. Теперь нашим маленьким пациентам и их родителям будет комфортно и уютно ожидать приема врача», — прокомментировал главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Минздрава Московской области, главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.

Также благодаря поддержке министерства здравоохранения Московской области в 2025 году поликлинику МОДКТОБ ожидает завершение косметического ремонта кабинетов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.