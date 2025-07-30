В МОДКТОБ показали рутину сотрудниц больницы

В Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больнице уверены, что истинная красота не ограничивается стереотипами. Специалисты как днем, так и ночью готовы принимать пациентов, поддерживать их во время лечения и оказывать помощь при любых обстоятельствах. Работа в травматологии не мешает сотрудницам оставаться очаровательными, изящными и вдохновляющими, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Направление на плановый прием в консультативно-диагностическую поликлинику выписывает либо врач-терапевт, либо врач-специалист по месту жительства по форме 0,57/у. Запись пациента происходит через систему ЕМИАС МО (единая медицинская информационно-аналитическая система Московской области). Запись осуществляется при наличии свободного времени приема у специалистов МОДКТОБ, по системе врач-врач», — прокомментировал заведующий консультативно-диагностической поликлиникой Олег Чучарин.

Если же ребенок получил травму и первичная помощь уже оказана по месту жительства, то с направлением от врача-специалиста можно будет обратиться в консультативно-диагностическую поликлинику МОДКТОБ без предварительной записи.

«Но если у вашего ребенка без видимой причины формируется функциональные нарушения (хромота, болевой синдром, ограничение движения в суставе и тд.), то после первичной консультации по месту жительства и получив направление, вы также можете получить консультацию без предварительной записи», — добавил Олег Чучарин.

В экстренных случаях медицинская помощь без предварительной записи в консультативно-диагностической поликлинике оказывается в порядке живой очереди с 9:00 до 16:30.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.