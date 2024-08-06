В МОДКТОБ обратились 37 юных пациентов за сутки

27 пациентов за ночь обратилось в МОДКТОБ — это рекордное количество обращений за лето 2024 года. Всего за прошедшие сутки за медицинской помощью в МОДКТОБ обратилось 37 пациентов, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Летом больница особенно пользуется популярностью среди жителей Московской области, так как в это время происходит наибольшее количество травм. Дети не заняты учебой в школе, не посещают секции и кружки. Большую часть времени предоставлены сами себе.

«Главный совет для родителей — следите за детьми, страхуйте их на уличных спортивных площадках, горках, детских площадках. Позаботьтесь о защите при использовании различных средств передвижения — самокатов, велосипедов, роликов, СИМ», — прокомментировал главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Минздрава Московской области, главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.

Если травма все же произошла, то не стоит поддаваться панике, нужно оценить тяжесть травмы. В каких-то случаях достаточно обратиться в ближайший травмпункт, а порой необходимо вызывать скорую.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.