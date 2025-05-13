В Минздраве Подмосковья избрали нового лидера профсоюзной организации

Накануне в министерстве здравоохранения Московской области прошло выборное собрание с участием более 180 членов профсоюза. На повестке дня — досрочное сложение полномочий действующего председателя первичной профсоюзной организации, выборы нового руководителя и его заместителя, а также утверждение состава профкома. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Почетные места в президиуме заняли зампредседателя правительства Московской области — министр регионального здравоохранения Максим Забелин, заместитель министра Андрей Раздорский и председатель Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Нина Суслонова.

«Работа профсоюза показывает высокую эффективность и требует немало усилий. Наша главная задача — найти баланс между различными интересами членов организации, будь то культурные мероприятия, волонтерство, спортивные активности. Уверен, мы движемся в правильном направлении», — подчеркнул министр.

По решению собрания председателем ППО Минздрава Московской области единогласно избран заместитель главного бухгалтера управления бухгалтерского учета и финансового контроля Владимир Токарев. Его заместителем стала заведующая отделом организационной работы управления документооборота, организационной работы и работы с обращениями граждан Марина Смирнова. После основной части председатель Обкома Нина Суслонова выступила с докладом о ключевых направлениях деятельности профсоюза и ближайших планах, отметив достижения первички.

«На 1 января этого года охват профсоюзного членства в министерстве здравоохранения составил 83,7%. Это — хороший показатель, который важно поддерживать и наращивать. Желаю новому председателю успехов и поддержки коллектива», — резюмировала Нина Суслонова.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.