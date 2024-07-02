В МГУ у одной из студенток выявили туберкулез

У одной из студенток магистратуры факультета фундаментальной медицины МГУ обнаружилась открытая форма туберкулеза, два года рядом с ней учились ничего не подозревающие ребята, сообщает Telegram-канал « Осторожно, новости ».

О том, что они учились вместе с заболевшей, студенты узнали только 2 июля. Женщина, которая на порядок старше остальных выпускников, никому не говорила о своем недуге, ходила на занятия и проживала в главном корпусе общежития МГУ на протяжении двух лет.

Одногруппники с самого начала заметили, что она часто кашляла и выглядела болезненно, однако никто не предал этому значения.

27 июня выпускникам выдали дипломы, а 2 июля появилась информация, что женщина попала в больницу с пневмонией, где и обнаружился туберкулез, который она скрывала.

Одна из однокурсниц женщины отметила, что заболевшая не проходила ни диагностику, ни лечение. Вместе с этим, преподаватели игнорировали ее кашель и общее состояние два года.

В деканате подтвердили информацию о заболевании выпускницы. Там заявили, что проведут все необходимые мероприятия в соответствии с предписанием Роспотребнадзора. Круг контактирующих со студенткой лиц проверят на туберкулез, а также проведут дезинфекцию на факультете.