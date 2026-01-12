В медучреждениях Подмосковья в 2025 году установили 146 единиц тяжелого оборудования

Больницы и поликлиники Московской области в 2025 году получили 146 единиц современного тяжелого медицинского оборудования, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В 2025 году в медицинских учреждениях Подмосковья установили 146 единиц тяжелого оборудования, включая 9 аппаратов МРТ, 8 КТ, 4 ангиографа, 93 рентгеновских аппарата, 14 флюорографов и 18 маммографов. На приобретение техники направили более 5,5 млрд рублей.

Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин отметил, что современное оборудование позволяет проводить высокоточную диагностику, что важно для постановки диагноза и назначения лечения.

Оборудование закупили в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора Андрея Воробьева. Диагностика проводится бесплатно по полису ОМС при наличии медицинских показаний. Записаться на прием можно через региональный портал госуслуг «Здоровье», инфомат в медорганизации, по телефону 122, на приеме у врача или через чат-бот.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.