В медучреждениях Москвы активно внедряют принцип клиентских путей

В московских медицинских центрах активно внедряют принцип клиентских путей. По нему для каждого случая предлагают подробно составленные алгоритмы действий, сообщает газета «Известия».

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что клиентские пути включают в себя новые правила работы с пациентами, которые помогут обеспечить максимально комфортное и эффективное лечение. Масштабным проектом в этом работе является новый стандарт экстренной помощи при травмах, обострении хронических заболеваний и состояниях, требующих быстрого вмешательства медперсонала.

В стандарт войдут единые медицинские алгоритмы, высокий профессионализм и умение работать в команде. Также в нем будут учитывать современное медоборудование, соответствующие времени стандарты организации медицинской помощи, цифровизацию, комфорт и уважение пациентов.

На первом этапе стандарт включили в работу флагманских центров. Четыре из них действуют на полную мощность. В дальнейшем он появится во всех взрослых многопрофильных стационарах, трансформируя приемные отделения.