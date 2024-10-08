В медучреждениях Люберец обновят почти 350 единиц оборудования

В текущем году в учреждениях здравоохранения городского округа Люберцы планируется обновить 349 единиц оборудования, сообщила депутат Мособлдумы фракции «Единой России» Лидия Антонова.

Она, при участии муниципального координатора партийного проекта «Здоровое будущее» Романа Антоненкова, проверила оснащение медицинского кабинета в поликлинике № 6 Люберецкой областной больницы по адресу: ул. Назаровская, д. 3.

«Проверка прошла в рамках контроля за исполнением народной программы партии „Единая Россия“. Осмотрели, как были завершены работы по оснащению медицинского диагностического кабинета Люберецкой областной больницы. Никаких нареканий выявлено не было, специалисты уже завершили тестирование оборудования. В текущем году по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева в медицинских учреждениях Люберец планируется обновить 349 единиц оборудования», — сказала Антонова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.