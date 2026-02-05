В медучреждения Подмосковья в 2026 году поставят 73 новых ЛОР-аппарата

В 2026 году в поликлиники и стационары Московской области поступят 73 единицы современного ЛОР-оборудования для диагностики и лечения заболеваний уха, горла и носа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Власти Московской области продолжат оснащать медучреждения современным оборудованием для диагностики и лечения ЛОР-заболеваний. В 2026 году в региональные поликлиники и стационары поступят 73 новых аппарата, включая комбайны, риноларингофиброскопы и ультразвуковые сканеры пазух носа.

Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Максим Забелин отметил, что современная техника позволяет своевременно выявлять заболевания уха, горла и носа и проводить эффективное лечение. В прошлом году в региональные медучреждения уже поставили 39 единиц ЛОР-оборудования, в этом году закупят еще 73 аппарата на сумму почти 90 млн рублей.

Новое оборудование получат 27 медицинских организаций, среди которых Долгопрудненская, Клинская, Лотошинская, Щелковская, Люберецкая, Сергиево-Посадская и другие больницы. Закупка техники осуществляется в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора Андрея Воробьева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.