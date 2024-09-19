В медучреждения Истры трудоустроились 9 врачей и 8 медсестер с января

С начала года в медучреждения городского округа Истра по программе «Приведи друга» трудоустроились 9 врачей и 8 медицинских сестер, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Программа действует в регионе уже 3-й год и помогает привлекать квалифицированных сотрудников в учреждения Подмосковья. За время ее работы в медучреждения области трудоустроились уже более 1 тыс. человек.

Условия участия в программе просты: сотрудник, благодаря которому был привлечен врач или средний медперсонал, получает премию в размере до 50 тыс. рублей за врача, и до 25 тыс. за фельдшера или медсестру. Вознаграждение выплачивается в два этапа: 50% при трудоустройстве и 50% после 3-х месяцев работы нового специалиста. Также в числе условий — сотрудник должен быть трудоустроен на полную ставку на основную должность и не работать в медорганизациях региона в предыдущие полгода.

В Московской области для медиков действуют и другие меры поддержки. Так, речь идет о компенсации за аренду жилья, предоставление земли и др. Подробнее о мерах поддержки можно узнать по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.