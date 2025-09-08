В медорганизации Подмосковья трудоустроились более 600 выпускников медколледжа

В медицинские организации Московской области продолжается трудоустройство выпускников областного медколледжа. В этом году более 600 молодых фельдшеров, медицинских сестер и акушеров уже выбрали работу в наших медучреждениях, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Московский областной медицинский колледж готовит востребованных специалистов, которые вносят значимый вклад в развитие здравоохранения Подмосковья. Отмечу, что больше половины из них: 336 человек трудоустроились по целевому направлению, что особенно важно для обеспечения кадрами больниц и скорой помощи», — рассказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Больше всего выпускников медколледжа вышли на работу на Московскую областную станцию скорой медицинской помощи — 170 человек, в Воскресенскую больницу — 25 человек, в Подольскую областную клиническую больницу — 24, в Коломенскую и Сергиево-Посадскую больницы — по 19 человек в каждую.

Студентам Московского областного медицинского колледжа доступно заключение целевого договора с последующим трудоустройством в одну из подмосковных медорганизаций. Сделать это могут обучающиеся 1–4 курсов. Также студенты-участники получают от медучреждения стипендию во время обучения. После выпуска они выходят на работу в медорганизацию на срок не менее 3 лет.

В Подмосковье среднему медперсоналу доступны также такие меры социальной поддержки, как компенсация аренды жилья, программы «Земский фельдшер», «Приведи друга» и другие. Подробная информация размещена на сайте. Также молодые специалисты ежемесячно получают доплату. Надбавка составляет 7 тыс. рублей для среднего медперсонала и выплачивается в течение 3-х лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.