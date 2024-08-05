В медорганизации Подмосковья трудоустроились 175 выпускников медколледжа

После окончания обучения в Московском областном медицинском колледже в подмосковные медорганизации трудоустроились уже 175 выпускников, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Мы заинтересованы в привлечении не только врачей, но и специалистов со средним медицинским образованием. Для этого ежегодно увеличиваем количество бюджетных мест в региональном медицинском колледже. Кроме того, для молодых специалистов со средним медицинским образованием у нас предусмотрена ежемесячная доплата в размере 7 тыс. рублей, которая выплачивается в течение 3-х лет», — сказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

В прошлом году количество бюджетных мест в Московском областном медицинском колледже составляло 2,4 тыс., а в этом уже 2,8 тыс.

В Московской области среднему медперсоналу доступны также такие меры социальной поддержки, как компенсация аренды жилья, программы «Земский фельдшер», «Приведи друга» и другие. Подробная информация размещена на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.