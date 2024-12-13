В медорганизации Подмосковья продолжает поступать современное оборудование

В медицинские организации Подмосковья продолжает поступать современное медицинское оборудование, в том числе аппараты искусственной вентиляции легких. Новое оборудование устанавливают в больницах региона, среди них — ГБУЗ МО «Воскресенская больница», сообщает пресс-служба администрации округа.

Медтехника закуплена благодаря национальному проекту «Здравоохранение» и по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Аппараты искусственной вентиляции легких применяются для поддержки пациентов с нарушениями дыхательной функции. В том числе в реанимации, во время операций, для помощи недоношенным новорожденным и в других ситуациях.

Систематическое обновление оборудования, обучение медицинского персонала и усовершенствование протоколов лечения — важные составляющие успешной работы здравоохранения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался президенту России Владимиру Путину о развитии здравоохранения в регионе. Он подчеркнул, что в Подмосковье активно работает программа привлечения врачей.

«Делаем заметные стимулирующие выплаты тем, кто особенно идет в первичное звено. Стационары тоже важны, безусловно, но первичное звено, я абсолютно согласен, узкие специалисты — это на вес золота сегодня», — заявил Воробьев.