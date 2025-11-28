В медицинских колледжах Подмосковья стартовал студенческий донорский марафон

На этой неделе почти 120 студентов трех филиалов Московского областного медицинского колледжа поучаствовали в традиционной осенней акции «День Донора». Благодаря их отзывчивости и смелости было заготовлено около 37 литров донорской крови — бесценного дара для тех, кто борется за жизнь, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Для многих студентов Мытищинского, Раменского, Наро-Фоминского филиалов это стало первой по-настоящему реальной возможностью внести личный вклад в спасение жизней. Ведь будущие медики как никто другой понимают, что иногда самое мощное лекарство — это человеческое участие. Екатерина Капранова, студентка первого курса по специальности «Сестринское дело», сдала кровь впервые в жизни.

«Все прошло отлично. Не было ни больно, ни страшно, потому что медики были очень внимательны. Я шла сюда с трепетом, а ухожу с чувством, что сделала что-то по-настоящему важное. Обязательно приду сдавать вновь. Пока до сих пор ничто не может заменить кровь. Вы знаете, столько заболеваний можно излечить благодаря донорской крови! Она необходима и нашим раненым бойцам в госпиталях. Осознавать, что твоя капля крови может стать для кого-то целым океаном надежды — это невероятно», — поделилась Екатерина.

Екатерина Розова, студентка второго курса по специальности «Лечебное дело», была уверена в своем решении. Она уверена, что помощь людям — это очень важно.

«Добро всегда возвращается: сегодня я отдаю частичку себя, а завтра, возможно, кто-то поможет мне или моему будущему пациенту», — сказала Екатерина Розова.

Следующие донорские акции пройдут в Красногорском, Орехово-Зуевском, Серпуховском, Люберецком филиалах Московского областного медицинского колледжа в декабре. Центр крови Подмосковья сотрудничает с колледжем уже более 10 лет. За это время было проведено более 20 донорских акций, что позволило собрать около 2 тонн крови. Это огромный вклад в здоровье нашего региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.