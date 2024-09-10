сегодня в 13:15

В медицинские учреждения Электростали поступила вакцина от гриппа

В медицинских учреждениях городского округа Электросталь заработали пункты вакцинации. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Жители, прикрепленные к Электростальской больнице, могут пройти вакцинацию в поликлинике по адресу:

ул. Пушкина, д. 3, корпус 10, в кабинете № 107 (первый этаж) понедельник — пятница с 13:00 до 15:00;

пр. Южный, д. 9, корпус 1, в кабинете № 10 понедельник — четверг с 10:00 до 15:00;

ул. Карла Маркса, д. 7А в кабинете № 110 понедельник — пятница с 11:00 до 15:00;

в амбулатории Степаново и амбулатории Всеволодово, понедельник — пятница с 09:00 по 13:00.

Жители, прикрепленные к ЦМСЧ № 21, могут пройти вакцинацию в поликлинике по адресу: ул. Комсомольская, д. 3, кабинет № 129, понедельник — пятница с 9:00 до 12:00.

Жители, прикрепленные к МСЧ завода Электросталь, могут пройти вакцинацию в поликлинике по адресу: ул. Красная, д. 48, кабинет № 321 и 323 (третий этаж), понедельник — пятница с 9:00 до 14:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.