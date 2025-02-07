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В Лыткарине состоится единый день диспансеризации

В городском округе Лыткарино 8 февраля на базе поликлиники № 2 состоится очередной Единый день диспансеризации. В 2024 году комплексную проверку своего здоровья на базе городских учреждений здравоохранения прошел 37341 житель, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Профилактические медицинские осмотры очень важны и проводятся в целях раннего выявления заболеваний, факторов риска их развития, выработки рекомендаций для здоровья пациентов», — отметил глава городского округа Лыткарино Константин Кравцов.

Первый этап диспансеризации включает в себя: анкетирование, антропометрия, измерение артериального давления, общий анализ крови, анализ крови на общий холестерин и на глюкозу, определение сердечно-сосудистого риска, определение рисков хронических болезней, измерение внутриглазного давления, ЭКГ, осмотр гинекологом для женщин.

Второй этап диспансеризации назначается при обнаружении отклонений в ходе первичного скрининга. Получить дополнительную информацию о диспансеризации вы можете по единому номеру 122.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.