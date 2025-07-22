В Лыткарине капитально ремонтируют хирургический корпус больницы

От хирургического корпуса Лыткаринской больницы остались только несущие стены — все ветхие конструкции и инженерные сети демонтированы. Трехэтажное здание хирургического корпуса построили в 1964 году. За более полувековую историю здания здесь ни разу не проводился капитальной ремонт. Объект срочно нуждался в хирургическом вмешательстве, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Здание буквально перестроят по современным региональным стандартами: будет проведена перепланировка помещений, заменят все инженерные коммуникации, выполнят ремонт фундамента, фасада и кровли. Также в отремонтированное помещение закупят новое медицинское оборудование для хирургии, реанимации и травматологии.

На время проведения работ пациенты и медперсонал были переведены в соседний корпус больницы, где были созданы все условия для комфортного лечения.

Срок завершения работ капитального ремонта хирургического корпуса — вторая половина 2026 года. Работы ведутся благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.

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