В Луховицах проверили ход капремонта терапевтического корпуса окружной больницы

Капремонт пятиэтажного терапевтического корпуса Луховицкой больницы успеют завершить к концу 2025 года. Такую гарантию подрядчики дали представителям «Единой России» и клуба «Активное долголетие», которые посетили объект для общественной проверки, передает пресс-служба партии.

В частности, ход работ посмотрели главный врач окружной больницы, луховицкий депутат из «Единой России» Галина Пончакова и депутат Московской областной Думы, представитель партийной фракции Максим Коркин.

Работы в здании ведутся по Народной программе «Единой России» и по партийному проекту «Здоровое будущее».

Представители подрядной организации предоставили информацию о капремонте и о сроках завершения отдельных его этапов. Участники встречи осмотрели третий этаж корпуса, где разместится операционный блок, а также площадку под кислородно-газовую станцию.

«Ветеранов интересует, как преобразится лечебный корпус и палаты, насколько они станут комфортнее для пациентов. Мы благодарны, что жители с пониманием относятся к временным неудобствам, с которыми из-за капремонта сталкиваются люди, находящиеся на лечении. Спасибо за поддержку и медработникам, которые трудятся в столь непростых условиях», — сказала Галина Пончакова.

Было отмечено, что терапевтический корпус преобразится и получит вторую жизнь.

«Современное медицинское оснащение и новая планировка повысят качество медицинских услуг. Терапевтический корпус преобразится до неузнаваемости. Врачам здесь будет комфортно работать, а пациентам — проходить лечение», — подчеркнул Максим Коркин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.