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В лучших больницах Москвы продолжат работать онкологи и кардиологи из КНДР

В лучших медцентрах Москвы продолжат стажироваться врачи из больниц Пхеньяна, работающие по направлениям онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний. К такой договоренности пришли во время визита замглавы Минздрава КНДР Чон Соль Рена в столицу России, сообщила пресс-служба посольства РФ в Северной Корее.

В ходе визита в Москву Чон участвовал в согласовании вопросов, касающихся наиболее актуальных направлений сотрудничества РФ и КНДР в сфере здравоохранения.

Во время переговоров стороны договорились, что Россия также поможет улучшать отрасль фармацевтики в КНДР, в частности — реализовывать программы выпуска современных антибиотиков. Кроме того, при консультациях «много времени» уделили вопросу создания новых медучреждений в Северной Корее, отметило посольство.

«В свою очередь, корейские друзья готовы поделиться секретами национальной медицины, которая в ряде ситуаций показывает очень высокую эффективность», — рассказали дипломаты.

Российский посол в КНДР Александр Мацегора и замминистра здравоохранения Чон Соль Рен продолжат тесное сотрудничество, чтобы договоренности получилось реализовать в положенные сроки.