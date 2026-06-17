В Лотошинском округе к работе приступил ЛОР с 27-летним стажем

В Лотошинской больнице к работе приступила врач-оториноларинголог Ольга Гусева с высшей квалификационной категорией и 27-летним стажем. Специалист вернулась в родной округ после более чем 20 лет работы в других регионах России, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Ольга Гусева выросла в Лотошине, ее мама ранее также работала в этой больнице. До возвращения в Подмосковье врач 21 год трудилась в больнице города Камызяк Астраханской области, где была единственным оториноларингологом. Также она получила профессиональный опыт в Ростове и Туапсе.

«Мы рады приветствовать в коллективе Ольгу Сергеевну Гусеву. Ее богатый опыт и высокая квалификация — важный ресурс для развития оториноларингологической службы. Более 20 лет практики в разных регионах и работа единственным специалистом на большом участке говорят о ее ответственности и глубоких знаниях», — сообщил главный врач Лотошинской больницы Алексей Шиховцев.

Он добавил, что возвращение специалиста, тесно связанного с округом, поможет выстроить доверительные отношения с пациентами и повысить качество помощи.

В больнице отметили, что привлечение опытных кадров остается приоритетом программы модернизации первичного звена. Записаться на прием к врачу можно через портал госуслуг Московской области, региональный портал «Здоровье» или по телефону 122.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался президенту России Владимиру Путину о развитии здравоохранения в регионе. Он подчеркнул, что в Подмосковье активно работает программа привлечения врачей.

«Делаем заметные стимулирующие выплаты тем, кто особенно идет в первичное звено. Стационары тоже важны, безусловно, но первичное звено, я абсолютно согласен, узкие специалисты — это на вес золота сегодня», — заявил Воробьев.