В Лотошине в больнице начала работать лор с 27-летним стажем

Врач-оториноларинголог Ольга Гусева приступила к работе в Лотошинской больнице. Специалист с высшей квалификационной категорией и стажем почти 27 лет ранее работала в медучреждениях Астраханской области, Ростова и Туапсе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ольга Гусева родилась в Астрахани, но в восьмилетнем возрасте переехала в Лотошино, где окончила школу. Ее мать работала врачом в Лотошинской больнице, поэтому будущий специалист с детства была знакома с коллективом и работой медучреждения.

После школы Гусева окончила педиатрический факультет Астраханской медицинской академии и интернатуру по оториноларингологии. Более 21 года она проработала в больнице города Камызяк Астраханской области, где была единственным лором. Также врач работала в Ростове и Туапсе.

Нового специалиста поприветствовал первый заместитель главы муниципального округа Лотошино Александр Шагиев и пожелал ей успехов в работе.

Записаться на прием к оториноларингологу в Лотошинской больнице можно через портал госуслуг, региональный портал госуслуг здравоохранения Московской области или по телефону единой бесплатной горячей линии Подмосковья 122.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался президенту России Владимиру Путину о развитии здравоохранения в регионе. Он подчеркнул, что в Подмосковье активно работает программа привлечения врачей.

«Делаем заметные стимулирующие выплаты тем, кто особенно идет в первичное звено. Стационары тоже важны, безусловно, но первичное звено, я абсолютно согласен, узкие специалисты — это на вес золота сегодня», — заявил Воробьев.