В Лотошине в больнице начала работать фельдшер неотложной помощи

В Лотошинской больнице в марте приступила к работе фельдшер неотложной помощи Арина Макарова. Специалист будет оказывать доврачебную помощь взрослым и детям на дому, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Арина Макарова родилась и выросла в Лотошинском округе, окончила Ошейкинскую школу. После этого она поступила в Ржевский медицинский колледж на отделение «лечебное дело» по специальности фельдшер. Завершив обучение, специалист вернулась в Лотошино и начала работу в местной больнице.

Фельдшеры неотложной помощи выезжают к пациентам при состояниях, угрожающих жизни и здоровью. Они оказывают доврачебную помощь при нарушениях дыхания, кровообращения и сознания, травмах, острых болях и психических расстройствах.

Нового сотрудника приветствовал первый заместитель главы округа Александр Шагиев.

«Очень хорошо, что к нам приходят молодые специалисты, тем более на такие важные направления работы, как неотложная помощь. Желаю Арине Денисовне успехов в работе на благо жителей нашего округа», — сказал Александр Шагиев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.