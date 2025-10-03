В Лосино-Петровском завершено строительство поликлиники на 320 посещений в смену

Завершено строительство новой поликлиники на 320 посещений в смену в поселке Свердловский Лосино-Петровского городского округа. Новое медицинское учреждение заменит устаревшие здания 70–90-х годов и обеспечит современную диагностику и лечение для 88 тысяч жителей, сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Подмосковья.

Учреждение здравоохранения будет обслуживать не только жителей поселка Свердловский, численность населения которого к концу 2025 года может превысить 30 тысяч человек, но и прикрепленных жителей поселков Монино, Биокомбинат и микрорайона Чкаловский.

В поликлинике предусмотрены отделения неотложной помощи, функциональной диагностики, физиотерапии, дневной стационар, кабинеты узких специалистов (кардиолог, невролог, хирург, офтальмолог, инфекционист), терапевтическое и педиатрическое отделения. А также картохранилище, кабинеты оформления листов нетрудоспособности и прикрепления граждан, кабинет платных услуг. Медицинская помощь будет доступна ежедневно с 8 утра до 8 вечера, в субботу — до 15 часов, выходной — воскресенье.

Строительство поликлиники велось под надзором Главгосстройнадзора Подмосковья. Инспекторы надзорного ведомства провели итоговую проверку объекта и выдали застройщику заключение о соответствии здания проекту. В ближайшее время медучреждение введут в эксплуатацию.

Поликлинику построили по госпрограмме Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет областного бюджета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.