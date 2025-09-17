сегодня в 18:38

В Лосино-Петровском продолжается сезонная прививочная кампания от гриппа

В Лосино-Петровском округе продолжается сезонная прививочная кампания от гриппа. Пройти вакцинацию быстро и бесплатно можно в любой из поликлиник в округе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сентябрь–ноябрь — самое подходящее время для вакцинации, чтобы иммунитет успел сформироваться до начала сезонного подъема заболеваемости.

«Сейчас осень. И у нас идет кампания по вакцинации населения против гриппа. Эту вакцинацию мы делаем каждый год, начиная с конца августа и до ноября месяца. Приходите, прививайтесь. Будьте здоровы», — обратилась к жителям медицинская сестра взрослой поликлиники в г. Лосино-Петровский ГБУЗ МО «Щелковская городская больница».

График работы прививочных кабинетов:

Поликлиника ОП № 4 (г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д. 10):

кабинет 111 — по будням с 8:00 до 20:00; суббота с 8:00 до 14:45.

Свердловская поликлиника (пгт. Свердловский, ул. Центральная, д. 5):

кабинет 209 — по будням с 8:00 до 20:00, суббота 9:00 до 15:00.

Поликлиника ОП № 3 (пгт. Биокомбината, д. 7а):

кабинет 6 — по будням с 8:00 до 15:00.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.