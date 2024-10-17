В Лобню поступило новое офтальмологическое оборудование

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Лобненская больница пополнилась новым оборудованием: в учреждение доставлен бинокулярный офтальмоскоп. Аппарат поступил в рамках развития первичного звена нацпроекта «Здравоохранение», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Бинокулярный офтальмоскоп предназначен для стереоскопического осмотра глазного дна, что значительно расширяет диагностические возможности метода и переводит его на качественно новый уровень.

Новое оборудование уже находится в работе, врачи-офтальмологи проводят необходимые жителям Лобни диагностические исследования.

«Офтальмоскоп является одним из самых главных диагностических приборов врача-офтальмолога. С его помощью осмотр глазного дна пациента становится максимально информативным. Появление нового оборудования позволит врачам-офтальмологам выявить на ранней стадии проблемы со зрением, провести правильную диагностику и назначить эффективное лечение» — поделилась врач-офтальмолог Магарамова Ханум.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.