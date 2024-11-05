В Лобню поступил новый автомобиль для скорой помощи

На подстанции скорой помощи городского округа Лобня появился новый автомобиль. Машина марки «ГАЗель Next» уже вышла на линию, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Транспортное средство оснастили самым современным медицинским оборудованием. Это позволит медработникам оперативно и комфортно оказывать жителям скорую медицинскую помощь.

В ближайшее время на линию также выйдет реанимобиль, укомплектованный всем необходимым. Помощь будет оказывать врач-реаниматолог, поступивший недавно в штат подстанции.

На данный момент на станции скорой помощи работает 8 машин. В среднем на экстренный вызов «скорые» доезжают за 20 минут, на неотложный — от 20 до 40 минут. При этом количество вызовов за сутки — от 85 до 140 при сезонной заболеваемости.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.