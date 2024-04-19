сегодня в 17:58

В Лобненской больнице прошли практику более 50 студентов медколледжей

В стационаре и поликлиниках Лобненской больницы проходят практику студенты специальностей «Лечебное дело» и «Сестринское дело» медицинских колледжей Москвы и Московской области, передает пресс-служба администрации городского округа.

Под руководством опытных сотрудников они учатся самостоятельно выполнять различные манипуляции, заполнять медицинскую документацию, ухаживать за пациентами, общаться, помогают старшим коллегам в проведении сложных манипуляций, консультируют пациентов, а также получают возможность самостоятельно проводить медицинские процедуры.

«Большинство студентов сами определились, в каких именно подразделениях больницы они хотят проходить практику. Мы эти пожелания постарались учесть. Перед началом практики студенты обязательно проходят общий вводный инструктаж. Практика позволяет начинающим студентам углубить и закрепить теоретические знания, подготовиться к самостоятельной трудовой деятельности и определиться с местом работы», — рассказала главная медицинская сестра Светлана Сапогова.

Привлечение молодых специалистов — один из приоритетов системы здравоохранения Московской области. Сотрудничество с медицинскими учебными заведениями является важнейшим направлением эффективного развития кадровой политики Лобненской больницы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность командной работы в сфере здравоохранения. Он подчеркнул, что сегодня главные врачи, руководители отделений имеют возможность прямой связи с министром здравоохранения области, а также представителями власти.

По его словам, постоянный диалог помогает решать проблемы и слышать новые инициативы, чтобы система здравоохранения работала более эффективно.