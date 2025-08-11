В Лобненской больнице открылся стационар кратковременного пребывания

Лобненская городская больница присоединилась к масштабному проекту Московской области, в котором участвуют 58 медицинских учреждений. Об этом сообщает пресс-служба администрации Лобни.

«Наша больница получила новейшее современное оборудование, это позволяет проводить лечение пациентов в стационаре кратковременного пребывания, причем как срочное, так и плановое, если это малые вмешательства в организм», — отметили в учреждении.

Здесь можно проводить операции с использованием новейших медицинских технологий, а также предоперационную подготовку, включающую антибактериальную терапию.

Сроки госпитализации составляют 12–24 часа с последующим амбулаторным наблюдением пациента.

Основные направления лечения:

хирургия;

урология;

травматология;

гинекология.

Продолжить восстановление пациенты смогут в домашних условиях под контролем специалистов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что медучреждения региона приняли почти 3,6 тыс. единиц оборудования с начала года. Оснащение больниц, поликлиник и амбулаторий современной медицинской техникой проходит в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

В Подмосковье последовательно решают задачу укрепления здоровья жителей, которую поставил президент. Власти реализуют комплекс мероприятий в здравоохранении, чтобы в каждом населенном пункте человек мог получить качественную медицинскую помощь.

«Продолжаем строить, капитально ремонтировать и приводить к единому стандарту больницы и поликлиники, привлекаем высококвалифицированных, в том числе узких специалистов, предлагая им различные меры поддержки. И, конечно, обновляем медицинское оборудование. С начала года в подмосковные медучреждения поставили 3579 единиц, в том числе 75 — тяжелого оборудования», — сказал Воробьев.