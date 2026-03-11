В Лобне стартовал донорский марафон центра крови Подмосковья

Первая выездная акция донорского марафона прошла во Дворце спорта «Лобня», где почти 100 человек сдали около 36 литров крови для больниц региона. Марафон проводится в рамках Всероссийской акции «Код донора. Единство народов России», сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Лобне состоялась первая акция центра крови Подмосковья в рамках Всероссийского проекта «Код донора. Единство народов России». Почти 100 жителей города приняли участие в выездной донации. Было собрано около 36 литров крови, которая в ближайшее время поступит в медицинские учреждения Московской области.

Одной из первых кровь сдала старший администратор дворца спорта Анастасия Солодкая. Эта донация стала для нее шестой.

«Если по здоровью нет противопоказаний, то почему бы не поучаствовать? Говорят, кровь обновляется, да и для нас это ничего не стоит. А наша маленькая частичка может спасти чью-то жизнь — какие тут могут быть сомнения?» — поделилась Анастасия.

Помощь в организации акции оказали волонтеры Подмосковья — школьники 7–8 классов под руководством Екатерины Лобановой из молодежного центра «Шанс». Екатерина не может быть донором по медицинским показаниям, однако активно участвует в подготовке мероприятий.

«Я бы с удовольствием сдавала кровь, но раз так вышло, помогаю другим образом. Это прекрасно, что помочь можно разными способами», — отметила Екатерина.

Диана Носонова совмещала волонтерство и участие в акции как донор. Она занимается добровольческой деятельностью с 2024 года и тогда же впервые сдала кровь.

«Все прошло легко. Теперь точно знаю: это совсем не страшно. А главное — реально помогаю тем, кто на грани. Пусть это маленький, но очень важный вклад», — рассказала Диана.

Всероссийская акция «Код донора. Единство народов России» стартовала 5 марта 2026 года в рамках Года единства народов России. Организаторами выступили координационный совет при Общественной палате РФ по донорству крови и костного мозга, ФМБА России, Национальный фонд развития здравоохранения и Российский Красный Крест.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.