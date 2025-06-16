В Лобне прошла выездная диспансеризация

В День России медицинские работники Лобненской больницы организовали выездную диспансеризацию в Центральном парке города. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Осмотр терапевта пошли 65 жителей муниципалитета. 30 человек сделали рентген грудной клетки в мобильном комплексе. Также все желающие смогли сдать анализы крови и сделать ЭКГ.

Мероприятие прошло в праздничной атмосфере — здания детской поликлиники и поликлиники на Красной Поляне были украшены к государственному празднику.

«Такие акции позволяют сделать профилактические обследования более доступными для горожан», — отметили в администрации медицинского учреждения.

Лобненская больница продолжает развивать программу профилактических осмотров и диспансеризации населения. Пройти ее можно в новой поликлинике по адресу: ул. Заречная, 15Е.

Диспансеризация проходит раз в месяц, по субботам с 8:00 до 13:00.

При себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.