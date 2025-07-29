В Лобне открылся кабинет биорезонансной терапии

В поликлинике № 2 Лобни начал работу новый кабинет биорезонансной терапии (БРТ). Данный метод диагностики и лечения позволяет воздействовать на организм электромагнитными полями малой интенсивности, активируя собственные защитные силы человека без применения лекарственных препаратов. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С его помощью лечат нарушения иммунной системы и гормональный дисбаланс, аллергические и кожные заболевания, расстройства пищеварения, головные боли и другие состояния.

Кабинет располагает 60 программами терапии, включая антипаразитарные и противогерпетические.

«Аппарат не предназначен для лечения онкологических заболеваний, но может помочь в снижении болевого синдрома. Есть случаи, когда пациенты сокращали прием обезболивающих препаратов вдвое», — отметила заведующая физиотерапевтическим отделением Анна Смирнова.

Записаться на процедуры можно через терапевта или лечащего врача.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.

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