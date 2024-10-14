В Люберцы 15 октября приедет мобильный комплекс НИКИ детства

В Люберецкую областную больницу 15 октября приедет мобильный комплекс НИКИ детства Минздрава Московской области. Он расположится на базе детской поликлиники № 4 в микрорайоне Зенино. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Специалисты НИКИ детства проведут обследование детей, стоящих на диспансерном учете у кардиолога или невролога, либо тех, которые нуждаются в коррекции лечения, в подтверждении или исключении диагноза. Прием будут вести врачи: кардиолог, гастроэнтеролог, нефролог, пульмонолог. Будут проводиться диагностические обследования: УЗИ и ЭКГ, а также производиться забор крови на анализ», — отметила заместитель главврача ЛОБ Елена Позднякова.

Записаться на прием и обследование можно будет у своего участкового педиатра. Также на консультацию может направить ребенка лечащий врач-специалист. При себе необходимо иметь копии свидетельства о рождении, страхового полиса, СНИЛС и копии паспорта родителя или законного представителя ребенка.