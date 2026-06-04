В Люберцах врачи спасли пациентку после трех инсультов

Сосудистые хирурги Люберецкой больницы провели сложную операцию пациентке с критическим сужением сонных артерий после трех инсультов. Женщину экстренно доставили в стационар с признаками острого нарушения мозгового кровообращения, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Бригада скорой помощи доставила в Люберецкую больницу женщину с клинической картиной инсульта. Врачи установили, что это уже третий эпизод в ее жизни, а предыдущие привели к параличу конечностей. Обследование выявило критическое сужение сонных артерий до 90% и их выраженную извитость. Пациентку перевели в отделение сосудистой хирургии.

Женщине выполнили компьютерную томографию и ангиографию сосудов шеи и головы. С учетом пожилого возраста ее осмотрели кардиолог, профильные специалисты и анестезиологи-реаниматологи. После консилиума медики приняли решение о хирургическом лечении.

«На время проведения операции нам пришлось остановить кровоснабжение мозга, поэтому все манипуляции нужно было выполнить быстро и с микрохирургической точностью. Каждая минута имела значение для уменьшения риска инсульта. Мы провели сложную реконструкцию артерий: выпрямили три сегмента деформации и убрали сужение сосудов. Операция заняла два часа», — рассказал заведующий сосудистым отделением Люберецкой больницы Родион Шилов.

После реабилитации пациентку выписали в стабильном состоянии под наблюдение неврологов по месту жительства. По словам врачей, вмешательство стало для нее жизнеспасающим и поможет предотвратить новые инсульты.

Медики напомнили правило «лицо — рука — речь» для распознавания инсульта. При асимметрии улыбки, слабости в руке или нарушении речи необходимо срочно вызвать скорую помощь по телефону 112.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.