В Люберцах в больницу поступили аппараты для определения уровня сахара в крови

В клинико-диагностическую лабораторию Люберецкой областной больницы поступило новое оборудование — аппараты для определения гликированного гемоглобина крови. Этот метод является золотым стандартом в определении сахарного диабета. Об этом сообщает администрация округа.

«Если уровень глюкозы в крови в течение суток постоянно варьируется в зависимости от режима питания пациента, приема лекарственных препаратов, то синтез гликированного гемоглобина происходит медленно, он накапливается в течение жизни эритроцита — 120 дней. Уровень гликированного гемоглобина постоянный сохраняется в течение трех-четырех месяцев в крови. И два аппарата, которые нам поставлены Минздравом Московской области, более точно определяют этот показатель в крови, чем другие приборы», — сказала заведующая клинико-диагностической лабораторией Люберецкой областной больницы Александра Филиппова.

Такая точная диагностика очень важна для людей, страдающих диабетом. Она помогает понять, насколько успешно скорректирован уровень глюкозы в крови, а стало быть, эффективно или нет лечение, назначенное лечащим эндокринологом.

Поставка нового оборудования позволило сэкономить бюджетные средства и время. Раньше для определения уровня гликированного гемоглобина Люберецкой областной больнице приходилось обращаться к частным лабораториям, процесс отправки и получения результатов занимал несколько дней. Теперь, благодаря работе новой аппаратуры, процесс занимает порядка 20 минут, и специалист лаборатории, и лечащий врач уже могут видеть на мониторе результаты исследования.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.