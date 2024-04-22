В Люберцах спасли пациентку со старой внутриматочной спиралью

Врачи в Люберцах провели сложную операцию женщине, которая поступила в тяжелом состоянии от внутриматочной спирали, которую носила 10 лет, сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.

В Люберецкую больницу поступила 55-летняя женщина с острыми болями в животе и сниженным давлением. После проведенного обследования врачи выявили у нее развитие септического процесса — инфекционного заражения крови. Как выяснилось, причиной такого состояния была внутриматочная спираль, которую пациентке установили более 10 лет назад. Такое длительное ношение инородного тела привело к инфекции. «Пациентке была назначена антибактериальная терапия, после удалили спираль и матку с гнойными образованиями», — рассказала заведующая отделением гинекологии стационара № 3 Люберецкой больницы Анна Панасенко. Сейчас женщина чувствует себя хорошо и уже выписана на амбулаторное лечение. Специалисты отмечают, что внутриматочная спираль имеет ряд противопоказаний и последствий. Поэтому использование данного метода контрацепции в обязательном порядке надо согласовать гинекологом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году в регионе появятся 16 новых объектов здравоохранения, построенных за внебюджетные средства. Они появятся в восьми округах — Богородском, Балашихе, Ленинском, Котельниках, Люберцах, Красногорске, Одинцовском и Мытищах. Из года в год заметную лепту в развитие отрасли вносят девелоперы.

«В этом году они планируют ввести в Подмосковье 16 медучреждений — как правило, это первичное звено, взрослые и детские поликлиники. Для нас важно, чтобы жители новых микрорайонов могли получать медицинскую помощь рядом с домом», — заявил Воробьев.