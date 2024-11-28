В Люберцах состоится донорская акция 5 декабря

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В городском округе Люберцы 5 декабря сотрудники госпиталя имени А. А. Вишневского проведут акцию, доноры могут принять участие в ней и сдать кровь для бойцов СВО, которые проходят лечение, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Национальный медицинский исследовательский центр высоких медицинских технологий — Центральный военный клинический госпиталь имени А. А. Вишневского министерства обороны Российской Федерации приглашает всех желающих стать донорами крови для пациентов госпиталя.

Акция по сбору крови состоится 5 декабря с 9:30 до 14:30 по адресу: Люберцы, ул. Смирновская, д. 4 (ДС «Триумф»).

Всех, готовых принять участие в акции, просят направить ФИО, телефон для связи до 17:00 3 декабря на электронную почту: sp84955599732@yandex.ru. Перед забором крови надо обязательно поесть.

Донорам крови положены компенсационная выплата и дополнительный оплачиваемый выходной день.

Накануне и в день сдачи крови запрещено употреблять жирную, жареную, острую и копченую пищу, колбасные изделия, а также мясные, рыбные и молочные продукты, яйца и масло (в т. ч. растительное), шоколад, орехи и финики, авокадо, свеклу, бананы. Натощак сдавать кровь не нужно.

Лучше пить сладкий чай с вареньем, соки, морсы, компоты, минеральную воду и есть хлеб, сухари, сушки, отварные крупы, макароны на воде без масла, овощи и фрукты, кроме авокадо, свеклы, бананов.

За 48 часов до визита в учреждение службы крови нельзя употреблять алкоголь, а за 72 часа — принимать лекарства, содержащие аспирин и анальгетики.

Также за час до процедуры донации следует воздержаться от курения.

При себе необходимо иметь оригинал паспорта.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.