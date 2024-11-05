В Люберцах родились 276 малышей за октябрь

В октябре в родильном доме Московского областного центра охраны материнства и детства в городском округе Люберцы на свет появились 276 малышей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В МОЦОМД подвели итоги рождаемости за октябрь. В люберецком родильном доме во второй осенний месяц появились на свет 276 малышей: 141 мальчик и 135 девочек, четыре двойни. В октябре прошло 9 родов после процедуры ЭКО, родились 9 детей.

«Большинство младенцев в октябре родились у женщин в возрасте от 26 до 36 лет. Самой крупной оказалась новорожденная девочка весом 4 800 граммов, самым маленьким на свет появился малыш весом 600 граммов», — отметила заведующая родовым отделением с операционными, акушер-гинеколог люберецкого родильного дома МОЦОМД Анна Серегина.

Часть необходимых документов можно получить уже при выписке из роддома: свидетельство о рождении, справку на получение единовременного пособия, СНИЛС, ИНН. Уже несколько лет в родильных домах и перинатальных центрах Московской области органами ЗАГС производится комплексная услуга «Регистрация рождения ребенка».

Также можно подать заявление на рождения малыша через «суперсервис». При этой услуге не нужны оригиналы документов, но необходима подтвержденная учетная запись на портале госуслуги.

После рождения малыша можно получить подарочную коробку «Я родился в Подмосковье» от губернатора или денежную выплату в размере 20 тысяч рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.