В Люберцах появился прибор, который позволит урологам видеть камни в почках

В Люберцах в урологическом отделении стационара № 3 появился новый прибор — цистонефроскоп. Он поставлен в Люберецкую областную больницу в рамках национального проекта «Здравоохранение», сообщили в медучреждении, передает пресс-служба администрации городского округа

«В отличие от обычного нефроскопа новый прибор обладает очень гибким кончиком. Он может поворачиваться на 360 градусов и способен зайти в любую почечную чашечку, чтобы мы могли увидеть камень, а затем раздробить и удалить его остатки, даже если конкремент мигрирует в процессе операции», — отметил уролог Люберецкой областной больницы Ниджат Киримов.

Раньше хирургам приходилось делать несколько проколов, чтобы подобраться к камню в почке. Благодаря новому оптическому прибору оперативное вмешательство стало более щадящим для пациента. Даже в самых сложных случаях достаточно одного отверстия размером меньше сантиметра, и анатомическое изображение отобразится на экране монитора. Тонкий кончик цистонефроскопа меньше травмирует ткани при операции и позволяет исключить кровотечения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности привлечения кадров в образовании и здравоохранении.

«Еще раз подчеркиваю, тема кадров также в сфере образования выходит на очень заметные позиции. Лучшая моя рекомендация вам и главам уже сейчас задуматься, <…> какие мероприятия мы можем предложить для того, чтобы удержать лучших врачей. <…> Наша задача: чтобы были конкретные результаты на каждой территории», — подчеркнул Воробьев.