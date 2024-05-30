В Люберцах пациентке вставили датчик для снятия отека мозга без вскрытия черепа

В Люберецкой областной больнице нейрохирурги имплантировали в мозг пациентке специальный датчик внутричерепного давления, чтобы отслеживать динамику изменений ее состояния, сообщается на официальном интернет-портале администрации округа.

В больницу по скорой поступила женщина 33 лет после ДТП, она получила черепно-мозговую травму, находилась в коме, компьютерная томография показала обширный отек мозга. Чтобы защитить центральную нервную систему пострадавшей от кислородного голодания, ее подключили к аппарату ИВЛ. Реаниматологи начали внутривенную медикаментозную терапию, а нейрохирурги имплантировали в мозг пациентке специальный датчик внутричерепного давления, чтобы отслеживать динамику изменений ее состояния.

«Это было важно для определения дальнейшей тактики лечения: нужна ли операция, или можно обойтись медикаментозной терапией. Делать трепанацию черепа или проводить медикаментозно снятие отека головного мозга на фоне травмы», — сказал заведующий реанимацией стационара № 1 ЛОБ Вил Нуриев.

По словам врачей, раньше в такой ситуации у них просто не было выхода. При отсутствии точной диагностики им в любом случае приходилось прибегать к трепанации черепа. Но даже если она проходила удачно, общее состояние организма, иммунная система и психомоторика человека уже не были на том уровне, какими они были до операции.

Имплантация внутричерепного датчика пострадавшей в ДТП пациентке позволила избежать трепанации черепа. Устройство было подсоединено к специальному монитору, который считывал показания внутричерепного давления, и так как они не были выше 20 единиц, и начали снижаться при медикаментозной терапии, врачи приняли решение отказаться от операции.

Благодаря правильным действиям врачей двух отделений больницы состояние пациентки стабилизировалось, она пришла в себя, начала самостоятельно дышать и была переведена в нейрохирургическое отделение для дальнейшего лечения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.