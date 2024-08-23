В Люберцах открыли новый детский сад на 120 мест

В подмосковных Люберцах открылся новый детский сад на 120 мест. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Сегодня праздник у ребят, их родителей и всего педагогического коллектива — мы открыли новый детский садик „Ромашка“ на ул. Красноармейская. Текущий год объявлен президентом страны Владимиром Путиным „Годом семьи“, и создавать комфортную инфраструктуру для воспитания юных люберчан — наша приоритетная задача», — отметил глава городского округа Владимир Волков.

Глава округа добавил, что новый детский сад построен застройщиком при поддержке правительства Московской области. Работы выполнены качественно и в срок. В учреждении есть все необходимое для гармоничного развития малышей: просторные группы, музыкальный и спортивный залы, кабинет логопеда, столовая, медблок и методический кабинет.

На прилегающей территории, по словам Владимира Волкова, установлены детские игровые площадки с теневыми навесами, освещением, выполнено озеленение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе до 15 августа проверят каждое учебное заведение, чтобы выяснить, все ли готово к новому учебному году. К 1 сентября в Подмосковье за парты сядут 1,084 млн ребят.

«К учебному году мы откроем 39 новых школ и 26 детских садов, а после капремонта заработают еще 40 школ», — написал Воробьев в Telegram-канале.