В Люберцах открылась новая детская поликлиника на 100 посещений в смену

В Люберцах в новом микрорайоне ЖК «Жулебино парк» открылась детская поликлиника на 100 посещений в смену. Медучреждение входит в состав Люберецкой областной больницы и является филиалом детского поликлинического отделения № 1. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Люберцы — динамично развивающийся округ Московской области, где строятся жилые комплексы. Поэтому важно, чтобы необходимая инфраструктура была доступна жителям. Благодаря открытию поликлиники в Люберцах, получать медицинскую помощь рядом с домом смогут дети всего жилого комплекса», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

В поликлинике организованы зоны комфортного ожидания приема врача, установлена современная навигация. Для удобства родителей с маленькими детьми колясочная и пеленальные столики. Также для маленьких пациентов оборудованы игровые уголки. Прием пациентов будут вести врачи-педиатры, врач-УЗИ, офтальмолог, хирург, отоларинголог и кардиолог.

«Новая поликлиника будет обслуживать детское население домов, которые территориально расположены рядом. Здесь открыт кабинет «Справка в один шаг», процедурный и прививочный кабинеты, также здесь проводятся диагностические исследования», — рассказала заведующая поликлиникой № 1 Люберецкой областной больницы Наталья Балябина.

Записаться на прием к специалисту можно по номеру 122, региональный портал госуслуг «Здоровье» и чат-бот в Телеграм.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.