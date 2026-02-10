В Люберцах открылась крупнейшая поликлиника округа на 500 посещений в смену

В поселке Октябрьский городского округа Люберцы начала работу новая многопрофильная поликлиника, рассчитанная на 500 посещений в смену, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В поселке Октябрьский городского округа Люберцы открылась самая крупная поликлиника округа. Учреждение рассчитано на 500 посещений в смену и занимает более 11 тыс. кв. метров. Прием ведут врачи для взрослых и детей не только из Октябрьского, но и из поселков Мирный, Верхнее Мячково, Сельцо и деревни Островцы.

В поликлинике установлено современное медицинское оборудование: МРТ, КТ, рентген-аппарат, флюорограф, маммограф, аппараты УЗИ экспертного класса, видеоэндоскопическая техника. Для пациентов доступны кабинеты телемедицины и выписка электронных рецептов на льготные лекарства. Организовано разделение потоков пациентов.

Ранее медицинская помощь в Октябрьском оказывалась в пяти зданиях постройки начала XX века, где невозможно было провести ремонт. Открытие новой поликлиники повысит доступность медицинских услуг для почти 35 тыс. жителей. В здании оборудованы комфортные зоны ожидания, электронные табло, а в детском отделении — игровая зона.

В поликлинике работают врачи 20 специальностей, включая терапевтов, педиатров, ЛОРа, кардиолога, офтальмолога, хирурга, гинеколога, эндокринолога, стоматолога, уролога и других специалистов. Жителям доступны услуги физиотерапии, дневного стационара, а детям — массаж в специализированном кабинете.

Поликлиника расположена по адресу: Московская область, городской округ Люберцы, р.п. Октябрьский, ул. Фабричная, д. 4А. Строительство велось по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» и программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.