В Люберцах началась ежегодная кампания вакцинации взрослых и детей от гриппа

‍Перед началом эпидемического сезона необходимо заранее позаботиться о своем иммунитете и привиться от гриппа, в Люберцах стартовала ежегодная кампания вакцинации, сообщили в местной администрации.

«Во все детские и взрослые поликлиники вакцина поступила в полном объеме. В этом году мы планируем привить более 190 тысяч населения, в том числе 55 тысяч детей.

Чтобы пройти вакцинацию необходимо обратиться в свою поликлинику по месту прикрепления. Перед проведением прививки обязателен осмотр врача, который учтет состояние здоровья пациента, наличие хронических заболеваний и определит, есть ли противопоказания к прививке», — отметила заместитель главврача Люберецкой областной больницы Ольга Шведчикова.

Грипп — один из наиболее заразных вирусов. Чаще всего он передается воздушно-капельным путем, но человек может заразиться и через контакт с загрязненной поверхностью, при рукопожатии.

По мнению эпидемиологов, в этом сезоне грипп активизируется после двух лет передышки, когда приоритет оставался за коронавирусной инфекцией. Но теперь на фоне пониженного иммунитета у людей, которые два года не встречались с гриппом, он проявит себя агрессивнее.

Защитить себя от вируса гриппа и его осложнений необходимо с помощью прививки. Лучше сделать ее уже сейчас, чтобы к началу эпидемии дать возможность организму выработать полный иммунитет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что 7 тыс. человек проходят реабилитацию в подмосковных центрах ежегодно.



«У нас есть пансионат в Ясенках. Это Новая Москва. Мы его модернизируем сейчас. Главный смысл в том, что мы оснастим оборудованием этот центр», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья.